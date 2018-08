Effondrement d'un viaduc en Italie: 31 personnes ont perdu la vie selon le dernier bilan officiel

Le nombre de personnes qui ont été tuées dans l'effondrement mardi d'un viaduc autoroutier à Gênes est porté à 31, selon le bilan des autorités italiennes, rapporte l'agence de presse italienne ANSA, citant le ministère des Affaires intérieures italien.

Trois enfants âgés de 8, 12 et 13 ans font partie des personnes décédées. Seize personnes ont aussi été blessées lorsqu'une section de 100 mètres du viaduc Morandi s'est effonfrée en début d'après-midi mardi.

Un décompte non officiel des victimes évoque toutefois 35 tuées, selon les pompiers cités aussi par ANSA. Les services d'urgence ont oeuvré toute la nuit pour extraire les survivants des décombres.

Une trentaine de voitures et quelques camions sont tombés de 45 mètres de haut, lorsque le pont suspendu, baptisé par les Gênois "Brooklyn Bridge", s'est écrasé dans le lit du fleuve, et sur des chemins de fer et habitations.

L'infrastructure Morandi est un nœud important du réseau routier reliant Gênes et Milan ainsi que la frontière française. Le trafic était particulièrement important mardi.