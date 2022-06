Élargissement UE - Les 27 donnent le feu vert au statut de candidat à l'adhésion pour Ukraine et Moldavie

(Belga) Les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'UE ont décidé jeudi de suivre l'avis de la Commission et d'accorder à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de pays candidats à l'adhésion. Cette décision politique, qui devra encore être formalisée, a été prise lors du sommet organisé à Bruxelles.

Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a annoncé la nouvelle, attendue, sur Twitter. Dans les minutes qui ont suivi, le président du Conseil européen Charles Michel l'a confirmée. Il s'agit d'un "moment historique", a ajouté le Belge. Ce jour "marque une étape cruciale de votre chemin vers l'UE". La Géorgie, qui avait officiellement demandé l'adhésion le même jour que la Moldavie, aura elle aussi le statut de candidat quand certaines priorités auront été réglées, a ajouté Charles Michel. Le Conseil européen "reconnait sa perspective européenne".