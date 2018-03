Election présidentielle russe - Vladimir Poutine réélu pour un 4e mandat avec 73,9% des voix

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine a été réélu sans surprise dimanche pour un quatrième mandat de six ans à la tête de la fédération, indiquent des sondages sorties des urnes effectués par l'institut public VTsIOM, après la fermeture des derniers bureaux de vote..

En deuxième position, le candidat du Parti communiste Pavel Groudinine a obtenu 11,2% devant l'ultranationaliste Vladimir Jirinovski (6,7%) et la journaliste proche de l'opposition libérale Ksénia Sobtchak (2,5%) au terme d'une élection sans suspense, qui verra le président russe rester au pouvoir jusqu'en 2024. Alexeï Navalny, considéré comme le principal opposant au chef de l'Etat, n'a pas été autorisé à se présenter et avait appelé à boycotter le scrutin. C'est le quatrième mandat de Vladimir Poutine, qui est à la tête de l'Etat russe depuis 2000 (de 2000 à 2008 et depuis 2012 comme président, de 2008 à 2012 comme Premier ministre). (Belga)