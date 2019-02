Elections 2019 - Le CD&V boucle sa liste pour les européennes

(Belga) L'assemblée générale du CD&V a bouclé mardi sa liste pour les élections européennes de mai prochain. S'il était déjà connu que le ministre fédéral Kris Peeters tirerait la liste, on sait à présent que la députée flamande Cindy Franssen occupera la deuxième place.

En troisième place, on retrouve le diplomate et professeur d'études européennes de la KUL Peter Van Kemseke. L'eurodéputé sortant Ivo Belet et la commissaire européenne Marianne Thyssen pousseront la liste. (Belga)