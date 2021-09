Elections en Allemagne - Après un "résultat historique", les Verts allemands se disent prêts à gouverner

(Belga) La dirigeante des Verts en Allemagne, Annalena Baerbock, se félicite du "résultat historique" que son parti semble avoir obtenu dimanche lors des élections législatives allemandes. Selon elle, De Groenen a pour la première fois l'occasion "d'être une force de premier plan pour façonner le pays".

Dans les sondages de sortie des urnes, sa formation obtient environ 15% des voix. Lors des dernières élections au Bundestag en 2017, le parti en avait obtenu 8,9%. Le précédent meilleur résultat avait été obtenu par le parti en 2009, avec 10,7% des votes. Dans les sondages réalisés plus tôt dans l'année, les Verts avaient cependant obtenu de bien meilleurs résultats et Mme Baerbock a reconnu qu'elle avait commis des erreurs dans sa campagne. "Nous voulions plus", a-t-elle déclaré lors de la soirée électorale de son parti, où elle a été accueillie par des foules enthousiastes. Si le résultat n'est pas celui espéré, c'est de sa faute, a-t-elle admis. Cependant, avec les 15% attendus, les Verts peuvent prendre une position clé dans les négociations de coalition. "Ce pays a besoin d'un gouvernement climatique", a estimé Annalena Baerbock, âgée de 40 ans. "Nous allons nous battre pour cela avec vous tous." De Groenen présentait pour la première fois une personnalité à la chancellerie. (Belga)