Élections en Hesse: important revers pour la CDU et le SPD

(Belga) La CDU d'Angela Merkel et le SPD ont subi d'importantes pertes lors du scrutin régional organisé dimanche en Hesse. Selon les premiers résultats officiels (provisoires), chrétiens-démocrates et écologistes pourraient continuer à gouverner ensemble, mais avec une faible majorité. D'autres coalitions sont également possibles.

CDU a remporté 27% des voix, contre 19,8% pour le SPD (sociaux-démocrates), 19,8% également pour les Verts, 13,1% pour le parti d'extrême droite AfD, 7,5% pour les libéraux du FDP et enfin 6,3% pour le parti de gauche Die Linke. Le nouveau parlement de Hesse comptera 137 sièges, contre 110 lors de la législature précédente. La CDU en a remporté 40. Grüne, son partenaire dans la coalition sortante, se voit attribuer 29 sièges, de même que le SPD. L'AfD atteint 19 sièges et le FDP 11. Die Linke a remporté 9 sièges. Ensemble, CDU et écologistes atteignent de justesse le nombre de sièges nécessaire pour poursuivre leur alliance. Les perdants du scrutin sont clairement les partis au pouvoir au niveau fédéral: la CDU de Merkel et le SPD. Chacun a perdu environ 11 points de pourcentage par rapport aux précédentes élections en 2013. Grüne et l'AfD sortent vainqueurs. Les écologistes ont pratiquement doublé leur score. L'AfD, formation anti-migrants, entre dans le dernier parlement régional où elle n'était pas encore représentée. (Belga)