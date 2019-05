Élections européennes - LE DIRECT: voici les premiers résultats dans les principaux pays

Lancées jeudi au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, les élections européennes se poursuivent ce dimanche dans 21 pays. Si les résultats officiels ne sont attendus qu'à partir de 23H00, après la clôture du scrutin en Italie, des estimations donnant les tendances sont attendues dès la fin de l'après-midi dans plusieurs pays.

Quelque 427 millions d'Européens sont en âge de participer à ce scrutin, qui vise à élire pour 5 ans les 751 membres du Parlement européen. Une assemblée qui n'a eu de cesse d'accroître ses pouvoirs, mais dont l'élection est généralement marquée par une faible participation (42,6% en 2014). Toutefois, les chiffres de la mi-journée laissaient entrevoir un regain d'intérêt comme en France, où le taux de participation à la mi-journée était en hausse de 3,5 points par rapport à 2014, à 19,26%. Même tendance en Allemagne, où à 14H00, la participation était de 29,4%, près de 4 points supérieure à 2014.



19h40 - Le Rassemblement National de Marine Le Pen arriverait largement en tête en France



Selon Ipsos, le RN est la liste qui disposera du plus grand nombre de députés français au parlement européen. Avec 23,2% des suffrages (pour 24,9% en 2014), elle obtiendra entre 22 et 24 sièges. La République En Marche est à la deuxième place à 21,9%. Elle devrait disposer de 21 à 23 sièges.





19h24 - Viktor Orban grand gagnant en Hongrie



Un sondage de sortie des urnes donne le parti national-conservateur du Premier ministre Viktor Orban grand gagnant des élections européennes en Hongrie. Le Fidesz aurait atteint une majorité absolue, d'après l'institut de recherche Nezopont.





D'après ce sondage, 56% des électeurs hongrois ont voté pour le Fidesz. Si ces résultats se confirment, ils représenteraient une hausse de 5 points de pourcentage par rapport à 2014. Viktor Orban s'est positionné en Europe comme l'un des principaux opposants à une politique migratoire coordonnée. Les partis de l'opposition sont loin derrière puisque les partis du centre MSZP et DK auraient obtenu à peine 10% des voix. Le parti d'extrême droite Jobbik suivrait avec environ 9%, une baisse d'environ 5% par rapport à il y a cinq ans. Momentum, qui appartient à la famille libérale, aurait gagné 7% des voix.











18h30 - Aux-Pays-Bas, les socialistes arrivent en tête selon les estimations



Le parti travailliste arriverait en tête avec 18 % (5 sièges) suivi par les libéraux du VVD qui obtiennent 15 % des voix et 4 sièges pour l'Alliance des libéraux et démocrates (ADLE). Les chrétiens-démocrates (CDA) obtiendraient également 4 sièges pour le PPE.





18h11 - Allemagne : percée historique des verts, la coalition de Merkel en crise

Le centre-droit de la chancelière allemande est en tête des élections européennes dimanche malgré un plus bas historique, devant les Verts qui réalisent une percée sans précédent, selon des sondages réalisés pour les télévisons publiques. Ce score relance les interrogations sur la survie du gouvernement allemand, à quelques mois d'élections régionales clés.





La CDU-CSU d'Angela Merkel est à environ 28% des suffrages, les Verts s'envolent à 20,5-22% (contre 10,7% en 2014), selon les enquêtes réalisées à la sortie des bureaux de vote pour ARD et ZDF. L'extrême droite AfD réalise son objectif avec 10,5% (7,1% en 2014) quand les sociaux-démocrates (SPD), membre de la coalition gouvernementale au pouvoir, s'écroulent à 15,5%









17h34 - Autriche : les conservateurs en tête



Le parti conservateur du chancelier Sebastian Kurz arrivait largement en tête du scrutin européen en Autriche dimanche, devançant les sociaux-démocrates et le parti d'extrême droite FPÖ, selon des estimations publiées à la fermeture des bureaux de vote.



A 34,5%, l'ÖVP de M. Kurz progresse de 7,5 points par rapport au scrutin de 2014. Touchés par le scandale de l'Ibizagate, ses anciens partenaires de coalition du FPÖ reculent d'un peu plus de deux points à 19,7%. Les sociaux-démocrates (SPÖ) accusent un recul d'un demi-point, à 24,1%, selon ces estimations diffusées par les principaux médias autrichiens. Les Verts atteignent 13,5%, tandis que le parti libéral NEOS est crédité d'environ 8%. En vertu de ces résultats, l'ÖVP décrocherait 7 sièges, le SPÖ 5, le FPÖ 3, les Verts 2 et Neos 1.





17h30 - Une participation en hausse

Traditionnellement faible pour ce scrutin, la participation semblait connaître une amélioration. En France, à 17H00, la participation s'élevait à 43,29%, en hausse de huit points par rapport à 2014 (35,07%), selon le ministère de l'Intérieur. Le taux est en croissance dans de nombreux autres pays. En Italie, il reste stable et faible (16%).