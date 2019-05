Élections européennes - LE DIRECT: voici les premiers résultats dans les principaux pays

Lancées jeudi au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, les élections européennes se poursuivent ce dimanche dans 21 pays. Si les résultats officiels ne sont attendus qu'à partir de 23H00, après la clôture du scrutin en Italie, des estimations donnant les tendances sont attendues dès la fin de l'après-midi dans plusieurs pays.

Quelque 427 millions d'Européens sont en âge de participer à ce scrutin, qui vise à élire pour 5 ans les 751 membres du Parlement européen. Une assemblée qui n'a eu de cesse d'accroître ses pouvoirs, mais dont l'élection est généralement marquée par une faible participation (42,6% en 2014). Toutefois, les chiffres de la mi-journée laissaient entrevoir un regain d'intérêt comme en France, où le taux de participation à la mi-journée était en hausse de 3,5 points par rapport à 2014, à 19,26%. Même tendance en Allemagne, où à 14H00, la participation était de 29,4%, près de 4 points supérieure à 2014.







18h11 - Allemagne : percée historique des verts

Le centre-droit de la chancelière allemande est en tête des élections européennes dimanche malgré un plus bas historique, devant les Verts qui réalisent une percée sans précédent, selon des sondages réalisés pour les télévisons publiques.



La CDU-CSU d'Angela Merkel est à environ 28% des suffrages, les Verts s'envolent à 20,5-22% (contre 10,7% en 2014), selon les enquêtes réalisées à la sortie des bureaux de vote pour ARD et ZDF. L'extrême droite AfD réalise son objectif avec 10,5% (7,1% en 2014) quand les sociaux-démocrates (SPD), membre de la coalition gouvernementale au pouvoir, s'écroulent à 15,5%









17h34 - Autriche : les conservateurs en tête



Le parti conservateur du chancelier Sebastian Kurz arrivait largement en tête du scrutin européen en Autriche dimanche, devançant les sociaux-démocrates et le parti d'extrême droite FPÖ, selon des estimations publiées à la fermeture des bureaux de vote.



A 34,5%, l'ÖVP de M. Kurz progresse de 7,5 points par rapport au scrutin de 2014. Touchés par le scandale de l'Ibizagate, ses anciens partenaires de coalition du FPÖ reculent d'un peu plus de deux points à 19,7%. Les sociaux-démocrates (SPÖ) accusent un recul d'un demi-point, à 24,1%, selon ces estimations diffusées par les principaux médias autrichiens. Les Verts atteignent 13,5%, tandis que le parti libéral NEOS est crédité d'environ 8%. En vertu de ces résultats, l'ÖVP décrocherait 7 sièges, le SPÖ 5, le FPÖ 3, les Verts 2 et Neos 1.





17h30 - Une participation en hausse

Traditionnellement faible pour ce scrutin, la participation semblait connaître une amélioration. En France, à 17H00, la participation s'élevait à 43,29%, en hausse de huit points par rapport à 2014 (35,07%), selon le ministère de l'Intérieur. Le taux est en croissance dans de nombreux autres pays. En Italie, il reste stable et faible (16%).