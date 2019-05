Élections européennes: une poussée populiste mais...

Christophe Giltay analyse avec son œil d'expert les résultats de ces élections européennes.

Au Parlement Européen on a également constaté une poussée de l’extrême droite et un bon résultat des verts. En revanche les deux partis qui se partageaient le pouvoir à l’assemblée de Strasbourg depuis des décennies, les socialistes et les démocrates-chrétiens, n’ont plus la majorité. Comme en Belgique, il va falloir former une coalition d’un niveau genre à la tête de l’Europe.

On a beaucoup entendu hier du moins en Flandre que la Belgique abritait deux démocraties différentes qui votaient différemment. Et bien l’Europe c’est 28 démocraties différentes, avec des contrastes étonnant. Ainsi l’extrême droite et les nationalistes arrivent en tête en France en Italie et en Hongrie, comme en Flandre, mais au Portugal et en Espagne on assiste à un triomphe socialiste avec 33% des voix dans les deux pays, mieux encore qu’en Wallonie ou à Bruxelles. Quant à la vague verte elle est surtout sensible dans les pays du Nord-Ouest, Belgique, Allemagne, France, Irlande… Au final le groupe parlementaire qui va le plus progresser à Strasbourg c’et le groupe libéral qui va dépasser les 100 députés, car il sera rejoint par les députés macronistes élus en France.

Une poussée populiste, mais…

