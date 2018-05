Elections législatives en Italie - Gouvernement italien : Di Maio au Développement économique, Salvini à l'Intérieur

(Belga) Les deux chefs de file des antisystème et de l'extrême droite, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, deviennent vice-Premiers ministres, le premier chargé du Développement économique et le second de l'Intérieur, a annoncé le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte.

Paolo Savona, l'économiste anti-euro dont la figure avait fait échouer une première tentative de gouvernement populiste, devient ministre des Affaires européennes, tandis que le ministère de l'Economie et des Finances revient à Giuseppe Tria, un professeur d'économie politique favorable au maintien de l'Italie dans l'euro, et que le très européen Enzo Moavero Milanesi arrive aux Affaires étrangères. Selon des sources à la présidence, la prestation de serment du nouveau gouvernement pourrait avoir lieu dès vendredi matin. (Belga)