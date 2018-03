Elections législatives en Italie - La coalition de droite en tête, le Mouvement 5 Etoiles premier parti (exit polls)

(Belga) Le Mouvement 5 Etoiles (M5S) est devenu le premier parti d'Italie à l'occasion des élections législatives, selon les premiers sondages à la sortie des urnes réalisés par plusieurs médias italiens. Il atteindrait entre 29% et 32%, d'après la Rai et Mediaset. La coalition de droite dépasserait les 35%, avec Forza Italia de Silvio Berlusconi et la Ligue de Matteo Salvini au coude-à-coude. Ce résultat serait toutefois insuffisant pour former une majorité gouvernementale.

Le Parti démocrate de Matteo Renzi atteindrait lui 20% à 23% à la Chambre des députés et au Sénat, selon les mêmes exit polls. Le petit parti de gauche Libres et Egaux récolterait 3% à 5% des voix. Le député du M5S Alfonso Bonafede a indiqué que le mouvement serait "le pilier" de la prochaine législature si ces chiffres "extraordinaires" se confirment. Ces premiers résultats sont cependant à prendre avec précaution, les résultats officiels seront connus plus tard cette nuit. Les bureaux de vote ont fermé à 23h. Le ministère de l'Intérieur a entamé le dépouillement avec les bulletins pour le Sénat. (Belga)