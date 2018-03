Elections législatives en Italie - Le Parti démocrate reconnaît une défaite "très nette"

(Belga) Le Parti démocrate (PD) a enregistré une défaite "évidente" et "très nette", a regretté dans la nuit de dimanche à lundi Maurizio Martina, vice-secrétaire de la formation de centre gauche. Le secrétaire du PD et ancien président du Conseil Matteo Renzi s'exprimera lundi matin.

D'après les projections des médias italiens, le Parti démocrate est largement distancé par la coalition de droite et le Mouvement 5 Etoiles. La principale composante de l'actuel gouvernement obtiendrait moins de 20% à la Chambre des députés et au Sénat. "Le PD ira dans l'opposition", a déclaré Ettore Rosato, chef de groupe à la Chambre, sur la télévision publique Rai 1. "Nous ne sommes pas intéressés par un gouvernement avec le Mouvement 5 Etoiles." Déjà contesté lors de la campagne électorale, le leadership de Matteo Renzi est remis en cause. Le Florentin avait fixé comme objectif minimum la barre symbolique des 25% obtenue par le parti lors des dernières législatives en 2013. (Belga)