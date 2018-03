Elections législatives en Italie: Silvio Berlusconi contesté par une Femen à Milan

(Belga) Une militante Femen a chahuté le leader de Forza Italia Silvio Berlusconi lorsqu'il s'est rendu à son bureau de vote de Milan, dimanche, à l'occasion des élections législatives. La jeune femme est montée sur la table où l'ancien président du Conseil exprimait son vote. "Berlusconi, tu es périmé", proclamait le message sur son torse nu.

Silvio Berlusconi, 81 ans, a répondu à la contestation par le sourire. Il avait déjà été chahuté par des militantes Femen en 2013, lors des dernières élections législatives. Le groupe féministe reproche notamment à l'ancien président du Conseil "l'exploitation de femmes", ses "attaques misogynes" et sa coalition avec l'extrême droite, indique-t-il sur sa page Facebook. Plus de 46 millions d'électeurs sont invités à voter jusqu'à 23h00 pour renouveler leur Parlement. A midi, le taux de participation était d'environ 19,4%, selon le ministère de l'Intérieur. C'est 4 points de plus qu'en 2013, mais le scrutin avait alors été organisé sur deux jours. Compte tenu de la complexité du nouveau système électoral, qui combine scrutin proportionnel et majoritaire, les premières indications sur la composition réelle du futur Parlement sont attendues très tard dans la nuit. (Belga)