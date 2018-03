Elections législatives en Italie - Tajani se dit "disponible pour servir l'Italie"

(Belga) Antonio Tajani, le président du Parlement européen sur lequel Silvio Berlusconi disait espérer compter, s'est porté candidat jeudi soir pour diriger le gouvernement italien en cas de victoire de la coalition droite/extrême droite aux législatives de dimanche.

"Je remercie M. Berlusconi pour son acte d'estime à mon égard. Je lui ai donné ce soir ma disponibilité pour servir l'Italie. Désormais toute décision supplémentaire appartient à nos concitoyens et au président de la République", a écrit M. Tajani sur Twitter. A la télévision, M. Berlusconi s'était dit "heureux" d'annoncer la "bonne nouvelle": M. Tajani "a donné sa disponibilité pour diriger le prochain gouvernement de centre droit". Le vieux magnat des médias, chef de file de Forza Italia (FI, centre droit) et de la coalition avec la Ligue de Matteo Salvini (extrême droite) et Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni (extrême droite), ne peut accéder lui-même à une haute fonction publique avant 2019 en raison d'une condamnation en 2013 pour fraude fiscale. Il a longtemps laissé planer le doute sur son candidat pour le poste de chef du gouvernement, avant d'affirmer cette semaine qu'il avait choisi M. Tajani mais qu'il n'avait pas encore de réponse de l'intéressé. Le nom de M. Tajani ne fait cependant pas l'unanimité au sein de la coalition: M. Salvini ambitionne de porter la Ligue devant FI et de prendre lui-même la direction du gouvernement, tandis que Mme Meloni a régulièrement plaidé pour qu'une femme obtienne le poste. Antonio Tajani, 64 ans, est un proche allié de M. Berlusconi depuis que le milliardaire s'est lancé en politique en 1994. Il était alors son porte-parole, et il est membre du Parlement européen depuis cette date. (Belga)