Élevage: des tracteurs lundi à Bruxelles pour interpeller les dirigeants européens

Une colonne d'une dizaine de tracteurs ralliera Bruxelles lundi, au départ du Hainaut et à l'initiative de la Fugea, pour interpeller les dirigeants européens par rapport aux difficultés vécues par les éleveurs et aux risques que font peser sur l'élevage bovin la conclusion d'un accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud. L'action de la Fugea se tiendra à l'occasion d'une réunion des ministres européens de l'Agriculture.

Depuis des mois voire des années, les éleveurs belges et wallons se plaignent de prix insuffisamment rémunérateurs. Cette semaine encore, des producteurs laitiers membres de l'European Milk Board (EMB) ont mis en garde contre la menace que fait peser sur les prix du lait les près de 380.000 tonnes de lait en poudre stockées par l'Union européenne depuis fin 2015. Cette fois, la Fugea entend notamment attirer l'attention sur les conséquences potentiellement négatives sur le prix des viandes d'un accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur (marché commun des pays d'Amérique du Sud). "Cet accord entraînera la mort de milliers d'éleveurs en Europe", estime la fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs, tout en soulignant les grandes ambitions des pays d'Amérique de sud en matière d'exportation de viande bovine vers l'Europe. "Une étude commandée par la Commission européenne pour évaluer les impacts d'un potentiel accord entre l'UE et le Mercosur calcule une perte de minimum 4,6 milliards d'euros pour le secteur de la viande bovine si l'accord était mis en application", poursuit la Fugea, qui souligne encore que "les viandes importées des pays du Mercosur n'ont pas les mêmes conditions sanitaires que nos viandes et ne respectent pas les mêmes contraintes en termes d'environnement ou de bien-être animal." L'action de la Fugea, qui vise à interpeller les ministres européens et le Commissaire à l'Agriculture, Phil Hogan, est prévue lundi vers 11h au rond-point Schuman à Bruxelles.