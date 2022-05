Elio Di Rupo se réjouit de la dérogation prolongée aux règles budgétaires de l'UE

(Belga) Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, s'est réjoui lundi, au titre de rapporteur du Comité européen des Régions sur la gouvernance économique de l'UE, de la prolongation jusqu'à la fin 2023 de la dérogation aux règles budgétaires de l'Union, annoncée en matinée par la Commission européenne pour cause de guerre en Ukraine.

Cette prolongation était une demande du Comité européen des Régions. Les Régions et les villes ont elles aussi bénéficié de cette souplesse inédite dans la discipline européenne pour utiliser leurs budgets publics pendant la pandémie, a rappelé M. Di Rupo (PS). À plus long terme, l'UE doit s'engager dans un processus de révision de sa gouvernance économique et budgétaire, un sujet qui divise les Vingt-sept, entre partisans d'une orthodoxie budgétaire forte et défenseurs de l'investissement public par l'emprunt. La Commission avait prévu de présenter en juin des propositions de réformes du Pacte de stabilité et de croissance. Mais "la guerre en Ukraine nous a obligés à nous concentrer sur des mesures immédiates", ralentissant le travail sur cette réforme, selon le vice-président de la Commission Valdis Dombrovskis, qui a annoncé un retard de quelques mois. Pour Elio Di Rupo, "sans changement fondamental, les contraintes budgétaires européennes empêcheront la mobilisation d'investissements publics pour surmonter les défis sociaux, écologiques et économiques". "La gouvernance économique européenne doit être adaptée aux nouvelles réalités de nos territoires et de nos régions". À l'inverse, pour l'eurodéputé allemand Markus Ferber (PPE, conservateur), "ne pas rétablir les règles budgétaires de l'UE en 2023 est une grave erreur, qui nous coûtera cher plus tard ; la Commission a cédé à la pression du Club Med. Il s'agit d'un nouveau clou dans le cercueil du Pacte de stabilité et de croissance". (Belga)