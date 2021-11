Elizabeth II aperçue au volant d'une voiture, des images rassurant sur son état de santé

(Belga) La reine Elizabeth II, dont l'état de santé inquiète dernièrement les Britanniques, a été photographiée au volant d'une voiture sur ses terres du château de Windsor, où elle se repose sur les conseils de ses médecins.

Des photos publiées dans la presse britannique montrent la monarque de 95 ans seule à bord du véhicule, une Jaguar verte, portant des lunettes de soleil et un foulard sur ses cheveux. La reine a été mise au repos le 20 octobre, au lendemain d'une réception au château de Windsor où elle était apparue devisant avec son Premier ministre Boris Johnson et l'homme d'affaires américain Bill Gates. Sur avis de ses médecins, la souveraine doit renoncer à tout déplacement officiel pendant au moins deux semaines, a annoncé vendredi soir le palais de Buckingham. Elle pourra néanmoins continuer à mener des "tâches légères", y compris des audiences en visioconférence, a précisé le palais. Sa dernière apparition aux yeux du public remontait à jeudi, lorsqu'elle avait remis pendant une audience par visioconférence la médaille d'or de la poésie au poète anglais David Constantine. Une vidéo de 24 secondes diffusée par le palais la montre souriante, discutant par écrans interposés avec le poète. Elizabeth II, dont l'époux, le prince Philip, est décédé en avril à l'âge de 99 ans, a été vue récemment en train de marcher avec une canne, une première depuis 2004. Boris Johnson, qui s'entretient avec elle chaque semaine, a néanmoins assuré lors d'une interview samedi que la cheffe d'État était "en très bonne forme" et qu'elle devait "simplement suivre les conseils de ses médecins et prendre du repos". La reine a ainsi renoncé à se rendre à la conférence sur le climat de l'Onu, la Cop 26, qui se déroule pendant deux semaines à Glasgow. Elle doit aussi annuler sa participation au festival du souvenir le 13 novembre, qui rend hommage aux soldats britanniques et du Commonwealth, mais elle "garde la ferme intention" d'être présente à l'événement qui marque le dimanche du souvenir le lendemain autour du cénotaphe à Londres, précise le communiqué royal publié vendredi. (Belga)