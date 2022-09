Elizabeth II: de Dwight Eisenhower à Lady Gaga, elle les avait tous rencontrés

Du président américain Dwight Eisenhower à Lady Gaga, la reine Elizabeth II avait rencontré les principales figures politiques et artistiques de ces 70 dernières années durant son règne.

- D'ouest en est -

Depuis son accession au trône, en 1952, la reine a rencontré tous les présidents américains en exercice, à l'exception de Lyndon Johnson. Soit 12 présidents, de Dwight Eisenhower à Joe Biden.

Pendant la Guerre froide, les relations avec les dirigeants du bloc soviétique et ses alliés étaient rares. Nikita Kroutchtchev a eu les honneurs de Windsor en 1956. Il a fallu attendre 1989, et la perestroïka, pour que son lointain successeur Mikhaïl Gorbatchev y soit de nouveau reçu.

La reine a été, de son côté, le premier monarque britannique de l'histoire à fouler le sol russe, invitée par Boris Eltsine en 1994.

- Guerre et paix -

De Mère Teresa à Malala Yousafzai, Elizabeth II a salué l'engagement de nombreux prix Nobel de la Paix. Elle entretenait une relation particulièrement chaleureuse avec Nelson Mandela, un de ses rares hôtes à l'appeler par son prénom.

Mais elle a aussi reçu avec les honneurs des représentants des pires régimes autoritaires. Comme le Zaïrois Mobutu Sese Seko, reçu en visite officielle à Londres en 1973, ou le président roumain, Nicolas Ceaucescu, invité en 1978.

- Rencontre historique -

Le 27 juin 2012, à Belfast la souveraine échange une poignée de main historique avec Martin McGuinness, ancien combattant de l'Armée républicaine irlandaise (IRA) devenu numéro deux du parti républicain Sinn Fein, qui ne reconnaît pas la souveraineté de la reine sur l'Irlande du Nord.

La photo de leur échange, quatorze ans après les accords de paix ayant mis fin au conflit entre loyalistes et séparatistes, a fait le tour du monde.

- Artistes de renom -

La reine a rencontré certains des plus grands artistes des 20e et 21e siècle : Maria Callas, Marilyn Monroe, Rudolf Noureev, Charlie Chaplin, Franck Sinatra, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot...

Dans son autobiographie, Agatha Christie racontait qu'acheter une voiture et dîner avec la reine à Buckingham avaient été deux des moments les plus passionnants de sa vie.

Elle s'y rappelait "la gentillesse et l'aisance" d'Elizabeth II "si petite et menue, dans une simple robe de velours noir agrémentée d'un magnifique bijou".

- Stars de la pop -

De Michael Jackson, encore adolescent au sein de The Jackson Five, à Lady Gaga en passant par Madonna, la reine a été présentée aux stars les plus populaires de la pop, entraînant parfois des scènes cocasses.

Le 1er décembre 1997, Elizabeth II, brushing impeccable et gants blancs, est photographiée en train de serrer la main des Spice Girls, qui affichent décolletés plongeants et soutien-gorges apparents.

En 2005, lors d'une réception célébrant l'industrie musicale britannique, la souveraine demande à Eric Clapton si "cela fait longtemps qu'(il joue) de la guitare. "Ca doit faire 45 ans maintenant", lui répond le célèbre guitariste, alors âgé de 59 ans.

- Au bras de Bond -

Elizabeth II a même eu l'occasion de croiser la route de personnages de fictions. En 2012, elle est escortée par le plus célebre de ses agents secrets James Bond (incarné par Daniel Craig) pour un sketch tourné à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres.

En juin, le palais avait diffusé une vidéo de la reine prenant le thé avec l'ours Paddinton et battant la mesure, avant l'ouverture du concert du Jubilé.

Elizabeth II a aussi plusieurs fois rencontré son double de fiction, l'actrice Helen Mirren, oscarisée pour l'avoir incarnée dans "The Queen" (2006). La reine l'avait anoblie en 2003.