Elle pense organiser un anniversaire privé en Allemagne: 300 personnes débarquent pour une soirée "Projet X"

Les invités d'une soirée hors normes ont affronté la police samedi tôt dans la matinée dans le sud-ouest de l'Allemagne après que des centaines de jeunes fêtards se furent soudain réunis à l'anniversaire privé d'une adolescente de 16 ans.



Entre 300 et 400 personnes, pour la plupart mineurs, ont rejoint la fête qui avait lieu à Gruenstadt, à quelques 30 kilomètres de Mannheim, selon la police. La jeune fille et son père ont été incapables de contrôler la foule et ont appelé la police. Les fêtards ont jeté des pierres en direction des policiers.

Ces derniers ont riposté avec des matraques mais ont mis plusieurs heures à restaurer l'ordre. Un agent a été blessé dans les affrontements et neuf personnes ont été interpellées. La police n'a pas précisé pourquoi la fête a dérapé. Les hôtes ont assuré qu'ils avaient principalement invité des amis et de la famille.