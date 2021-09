Empoisonnement de Skripal: un troisième agent du renseignement russe inculpé

(Belga) Un troisième agent des services de renseignements russes a été inculpé dans l'enquête sur l'empoisonnement en 2018 de l'ancien espion russe Sergueï Skripal à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre), a annoncé la police britannique mardi.

Sergueï Fedotov, aussi connu sous le nom de Denis Sergueïev, a été notamment inculpé de complot pour assassiner Sergueï Skripal, tentative de meurtre sur M. Skripal, sa fille Ioulia et le policier Nick Bailey, qui avait été contaminé en intervenant sur les lieux, et de possession et utilisation d'une arme chimique. (Belga)