Emprisonnement de Navalny - Russie: début d'un nouveau procès visant l'opposant Navalny

(Belga) Un tribunal russe a commencé mardi l'examen d'une nouvelle affaire visant le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, déjà emprisonné depuis plus d'un an pour une affaire de fraude et qui encourt dix ans de prison supplémentaires.

M. Navalny est apparu dans une salle d'audience de sa prison à une centaine de kilomètres de Moscou, vêtu de son uniforme de bagnard et les cheveux rasés, aux côtés de ses avocats et entouré de plusieurs gardes, a constaté une journaliste de l'AFP. (Belga)