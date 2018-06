En couple dans "Game of Thrones", Kit Harington et Rose Leslie se marient

(Belga) En couple à l'écran comme dans la vie, les deux stars de la série "Game of Thrones", Kit Harington (qui incarne le personnage de Jon Snow) et Rose Leslie (Ygritte), se marient samedi.

Le mariage devrait se tenir dans un château écossais du XIIe siècle, propriété de la famille de Rose Leslie, dans le comté d'Aberdeenshire. Les bancs avaient été publié en septembre dernier, dans un style inspiré du ton de la série. La date avait elle été inscrite sur les registres de la ville de Huntly. Emilia Clarke et Peter Dinklage, qui apparaissent également au casting de la série (dans les rôles respectifs de Daenerys Targaryen et Tyrion Lannister) sont arrivés vendredi à Aberdeen. Kit Harington et Rose Leslie, âgés chacun de 31 ans, s'étaient rencontrés en Islande en 2012, sur le plateau du tournage de "Game of Thrones". "Si vous êtes déjà attiré par quelqu'un, et que vous devez jouer la personne qu'elle aime, tomber amoureux devient très facile" , avait déclaré Kit Harington au magazine L'Uomo Vogue. Dans la série, le personnage de Rose Leslie et celui de Kit Harington sont en couple à partir de la saison 2. Mais la mort d'Ygritte dans la saison 4 met un terme à cette relation amoureuse. Les deux acteurs britanniques avaient officialisé leur relation en avril 2016 sur le tapis rouge des Laurence Olivier Awards, les récompenses du théâtre britannique.