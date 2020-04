En Espagne, léger rebond du nombre de morts quotidiens, à 378

(Belga) L'Espagne a recensé samedi 378 morts du nouveau coronavirus en 24 heures, un léger rebond par rapport à la veille, ce qui porte le bilan total dans le pays à 22.902 décès, a annoncé le ministère de la Santé.

Vendredi, le bilan quotidien, en dents de scie, était descendu à 367 morts, un plus bas depuis un mois dans le troisième pays le plus endeuillé du monde après les États-Unis et l'Italie. Le nombre total de cas confirmés s'élève à plus de 223.000 en incluant les personnes dont les tests ont montré qu'elles avaient développé des anticorps contre la maladie. Cependant, les autorités sanitaires mettent désormais en avant le chiffre des seuls cas confirmés par tests PCR - 205.905 dont 2.944 en 24 heures - pour souligner que l'Espagne a atteint depuis vendredi un objectif important dans sa lutte contre l'épidémie: que le nombre de cas confirmés en un jour soit inférieur au nombre de personnes guéries. Au total, 95.708 personnes ont officiellement surmonté la maladie dont 3.353 en 24 heures. L'Espagne est soumise depuis le 14 mars à un confinement extrêmement strict qui a été prolongé jusqu'au 9 mai inclus. Ce confinement doit être légèrement assoupli à partir de dimanche avec l'autorisation de sortir se promener accordée aux enfants de moins de 14 ans, enfermés chez eux depuis six semaines. (Belga)