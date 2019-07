En Espagne, les pluies torrentielles et inondations font un mort

Un homme a été retrouvé mort mardi dans le nord de l'Espagne suite à des pluies torrentielles et des inondations qui ont entraîné la fermeture de routes et perturbé le trafic ferroviaire, ont annoncé les autorités.



La victime a été emportée avec sa voiture par les pluies lundi soir, et retrouvée mardi à l'aube par les pompiers dans la localité de Ezprogui en Navarre, a indiqué le gouvernement régional. Les images diffusées par les médias espagnols montrent des voitures emportées par les eaux ou empilées les unes sur les autres.



"C'est comme si la nature avait utilisé des canons pour bombarder de l'eau", tant les précipitations ont été soudaines et violentes, a déclaré à la presse Jesus Arrizubieta le maire de Tafalla, l'une des communes les plus touchées.





La rivière est passée de 11 cm à 4 mètres



"Si nous avions prévu que le niveau de la rivière allait monter, nous aurions pu avertir les riverains afin qu'ils déplacent leurs voitures. Mais cela a eu lieu en un clin d'oeil", a-t-il ajouté.

La rivière en question, le Cidacos, a vu son niveau passer à certains endroits de 11 centimètres à plus de 4 mètres alors que les précipitations se sont avérées quatre fois supérieures à celles qui avaient été prévues, selon le gouvernement régional.



Six routes secondaires étaient toujours coupées en Navarre mardi tandis que le trafic ferroviaire était toujours perturbé, selon la police locale. A Pampelune, capitale de la région, les autorités ont dû suspendre lundi soir une corrida de la célèbre fête de la San Fermin en raison des précipitations.