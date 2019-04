En état de mort cérébrale, Catarina, 26 ans, donne naissance à un petit garçon au Portugal

Une naissance très rare a eu lieu au Portugal. Une jeune femme de 26 ans en état de mort cérébrale a donné naissance à un petit garçon. Elle a été maintenue en vie artificiellement pendant 56 jours.

Catarina était enceinte de 19 semaines lorsqu’elle est prise d’une grave crise d’asthme. Plongée dans le coma durant plusieurs jours, elle est ensuite déclarée en mort cérébrale. Les médecins et sa famille décident d’assurer le fonctionnement de ses organes vitaux artificiellement pour que le bébé puisse se développer in utero. "À partir du moment où sa mère a souffert d'un manque d'oxygène. Même si elle a été réanimée, nous ne savons pas ce qui est arrivé au bébé. C’était le piège", explique Marina Moucho, obstétricienne.

13 semaines après l’annonce de la mort cérébrale de Catarina, le petit Salvador voit le jour. Un bébé d’1 kg 700 né prématurément mais en très bonne santé. Pour sa grand-mère, difficile tout même d’accepter entièrement cette situation.





"Un jour, Salvador saura que sa mère est décédée"



"A l’époque, je me suis dit: 'Eh bien, allons avoir ce bébé et donnons-lui tout notre amour'. C'est un mélange de sentiments. Je ressens de la colère, de l'amour, de la haine. Je ne peux pas le décrire", confie la grand-mère de la jeune femme. Si le petit garçon est aujourd’hui en pleine forme selon les médecins, il aura besoin d’un soutien psychologique et émotionnel en grandissant.

"Un jour, Salvador saura que sa mère est décédée. Un jour, il saura les circonstances dans lesquelles il est né et vous devez comprendre le développement moral de cet enfant pour savoir quand et comment vous devez lui en parler", éclaire un praticien. D’autres cas existent mais ils sont rares. En 2016, un petit garçon est né après avoir survécu 15 semaines dans le ventre de sa maman également déclarée en mort cérébrale.