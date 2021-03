En Irak, le pape rencontre le père du petit Aylan, symbole de la crise des réfugiés

(Belga) Le pape François a rencontré dimanche soir à Erbil, au Kurdistan irakien, le père d'Aylan Kurdi, le petit garçon syrien, mort noyé en mer Egée, devenu un tragique symbole de la crise des réfugiés en 2015.

Les photographies du corps du garçonnet de trois ans échoué sur une plage de Turquie avaient provoqué un choc et une prise de conscience concernant les réfugiés de la guerre en Syrie. "Le pape s'est entretenu longuement avec Abdullah Kurdi", qui vit désormais au Kurdistan irakien, "et a pu écouter la douleur d'un père ayant perdu sa famille", indique un communiqué du Vatican, alors que le souverain pontife a fait de l'accueil des réfugiés l'un des thèmes majeurs de son pontificat. Aylan Kurdi est mort noyé avec son frère aîné Galip et sa mère Rehanna lorsque leur embarcation pneumatique avait coulé en pleine mer Égée. La famille originaire de Kobané, dans le nord de la Syrie, voulait rejoindre le Canada. Le pape François a conclu dimanche soir sa visite en Irak, la première d'un pape dans l'histoire du pays, avec une messe dans un stade d'Erbil. Depuis vendredi, il a sillonné Bagdad, Mossoul ou Qaraqosh dans le nord supplicié par les djihadistes. Il y a porté la cause de l'une des plus anciennes communautés chrétiennes mais aussi l'une des plus dispersées dans le monde jusque devant le grand ayatollah Ali Sistani, référence religieuse de la plupart des musulmans chiites. Lors d'un de ses discours, le pape François a appelé à la "paix" au Moyen-Orient et "en particulier en Syrie martyrisée" où une révolte populaire a dégénéré en une guerre complexe il y a tout juste 10 ans, faisant plus de 387.000 morts. (Belga)