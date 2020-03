En quarantaine, les Espagnols applaudissent le personnel médical depuis leur balcon (vidéo)

Les pays du monde entier se barricadent devant la pandémie du nouveau coronavirus, désormais concentrée en Europe, qui a infecté plus de 150.000 personnes, notamment en Espagne qui a décidé d'une mise à l'isolement quasi-total.



Madrid a pris des mesures particulièrement radicales avec une quarantaine quasi-totale imposée aux Espagnols et décrété l'état d'alerte pour quinze jours.

L'Espagne est le deuxième pays le plus touché d'Europe avec 5.753 cas dont plus de 1.500 depuis vendredi soir et quatrième pays au monde en nombre de décès avec 183 morts.



Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez s'est voulu clair : les Espagnols pourront sortir de chez eux pour aller "travailler", "acheter le pain", aller à la pharmacie ou se faire soigner, mais "pas pour aller dîner chez un ami". Comme Milan ou Rome, Madrid est devenue samedi une cité fantôme.



Les Espagnols en quarantaine ont voulu témoigner leur reconnaissance au personnel médical en lançant le challenge #AplausoSanitario. Samedi soir, à 22h, des centaines d'habitants confinés ont ouvert leur fenêtre ou sont sortis sur leur balcon pour applaudir ces hommes et ces femmes qui se battent chaque jour pour sauver la vie des malades. Leurs acclamations ont retenti dans de nombreuses rues du pays.