Coronavirus: en quarantaine, les Italiens chantent aux balcons des immeubles (vidéo)

L'humain est une source inépuisable de surprise et de beauté. Cloîtrés dans leurs appartements par le coronavirus, des Italiennes et Italiens chantent ensemble d'un balcon à l'autre, comme des oiseaux au printemps qui arrive. Des mélodies qui se propagent, de jour et surtout de nuit, dans les rues, entre les immeubles, et résonnent comme une émouvante onde d'espoir de jours meilleurs, lorsque les mesures restrictives prendront fin. Le besoin de vivre, communiquer, s'amuser, s'exprimer toujours prend le dessus chez l'homme, cette étrange bête sociale. Les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux ont été prises à Naples, Sienne, Turin, Cagliari et Rome. Le journal italien La Repubblica les a compilées dans cette séquence.