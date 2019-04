En récupérant des conteneurs tombés d'un grand paquebot au large des Pays-Bas, des chercheurs tombent sur un grand navire du 16e siècle

Construit avec du bois originaire de Belgique, le navire transportait du cuivre originaire d'Allemagne.

Les chercheurs affairés à récupérer des conteneurs tombés d'un navire en détresse en début d'année, au nord des Pays-Bas, ont découvert l'épave d'un navire remontant à la première moitié du 16e siècle. Il s'agit de la plus ancienne embarcation de mer retrouvée dans les eaux néerlandaises, selon le ministère de la Culture et de la Science.

L'archéologue maritime, Martijn Manders, du service du Patrimoine culturel (Rijksdienst Cultureel Erfgoed - RCE), estime que le navire devait mesurer 30 mètres de long pour une largeur minimale de 7 mètres. Techniquement, c'est l'un des premiers exemplaires de la nouvelle méthode de construction néerlandaise de grands navires, qui a permis aux Pays-Bas d'asseoir sa position sur le commerce mondial.

Dans la nuit du 1er au 2 janvier, le MSC Zoe, battant pavillon du Panama, l'un des plus grands porte-conteneurs au monde, a perdu plus de 340 conteneurs alors qu'il affrontait une tempête au large des îles Wadden.





Un grappin remonte de très vieux disques de cuivre

Le grappin d'un des navires chargés de repêcher les conteneurs semblait être tombé sur une des cargaisons perdues mais a ramené en fait à la surface quelques plaques de bois et de cuivre. Celles-ci ont été examinées par une équipe du RCE.

Les disques de cuivre dont certains présentent un diamètre d'1m20 pour un demi-centimètre d'épaisseur, reprennent les insignes de la famille Fugger. Cette famille de "barons du cuivre", originaire du sud de l'Allemagne actuelle, avait amassé une belle fortune en détenant plusieurs mines de cuivre au 16e siècle. Elle n'était cependant pas très populaire dans les villes commerçantes du nord et elle s'est donc tournée vers les Pays-Bas pour s'équiper de navires.

Le bois de l'épave a entre-temps été examiné. Il aurait été abattu vers 1536 en Belgique et en Allemagne et le navire aurait été construit quelques années plus tard, vraisemblablement aux Pays-Bas. Des plongeurs du RCE vont poursuivre l'analyse de la carcasse.