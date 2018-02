Énorme explosion dans le centre de Leicester en Angleterre: un night-shop et un appartement détruits, des flammes par-dessus le quartier (vidéos)

Une violente déflagration est survenue dimanche soir vers 19h (20h, heure belge) à Leicester, dans le centre de l'Angleterre. Selon la police, il s'agit d'un "incident majeur". Plusieurs véhicules de pompiers ont été dépêchés sur place. Selon les médias britanniques, un night--shop situé sur Hinckley Road et l'appartement situé au-dessus ont été détruits, ainsi que l'arrêt de bus situé devant. Des photos et des séquences vidéo diffusées sur les réseaux sociaux et visibles ci-dessous montrent des flammes s'élever au-dessus des bâtiments du centre-ville. Aucun bilan disponible vers 22h, heure belge Selon un porte-parole du service d'incendie, le bâtiment s'est effondré "comme une crêpe", mais on ne sait pas s'il y avait des personnes à l'intérieur au moment de l'explosion. Selon le porte-parole, il y a six camions de pompiers sur place, et l'incident est traité comme une "opération de recherche et de sauvetage". "Notre priorité réside dans les blessés", a déclaré un porte-parole du service d'incendie au Telegraph.

