Enorme explosion sur un site chimique à Leverkusen: "danger extrême", 1 mort, 4 disparus et des blessés (vidéos)

Un employé est décédé et quatre autres sont portés disparus après l'explosion survenue mardi à Leverkusen, dans l'ouest de l'Allemagne, sur un site de traitement de déchets, qui a également fait 16 blessés parmi le personnel, a indiqué l'entreprise gestionnaire.



"Nous sommes profondément bouleversés par cet accident tragique et la mort d'un collaborateur", a déclaré la direction de l'entreprise Currenta dans un communiqué.



Les opérations de secours se poursuivent pour tenter de trouver les quatre disparus, ajoute la société. Parmi les 16 salariés blessés, deux le sont grièvement.



L'explosion qui s'est produite vers 09H40 locales (07H40 GMT), est "d'origine inconnue", selon Currenta qui gère le site comprenant un centre de stockage des déchets et un incinérateur.



L'important dégagement de fumée noire, visible à plusieurs kilomètres à la ronde, a entraîné un appel des autorités "à se rendre dans des pièces fermées, éteindre la climatisation et, par précaution, garder les fenêtres et les portes fermées".



Plusieurs portions d'autoroute ont été fermées.



L'événement a été classé dans la catégorie "danger extrême" par l'application nationale d'alerte catastrophe Nina.



Le site de stockage et l'usine d'incinération se trouvent en bordure du parc industriel Chempark regroupant des entreprises du secteur de la chimie, l'un des plus grands du genre en Europe, en périphérie de Leverkusen (Rhénanie-du-nord-Westphalie).



Les groupes Bayer, Lanxess ou Evonik y ont notamment des usines.



Leverkusen compte un peu plus de 160.000 habitants et se situe à une vingtaine de kilomètres de Cologne.



L'incendie qui a suivi l'explosion et embrasé une cuve de solvants a pu être éteint après plusieurs heures d'intervention des pompiers.



Les mesures de qualité de l'air montrent qu'il n'y avait "pas de danger" pour la population de Cologne, ont indiqué sur Twitter les pompiers de cette métropole de plus d'un million d'habitants.