Enquête ouverte après les tirs partis de l'arme d'un policier à la cathédrale de Berlin

(Belga) Au lendemain des coups de feu tirés par un policier sur un homme armé dans la cathédrale de Berlin, les circonstances des faits ne sont pas encore bien définies. La police judiciaire a ouvert une enquête lundi. Dans ce genre de cas se pose la question de savoir si le policier qui a tiré a agi par légitime défense. Le fauteur de troubles est, pour sa part, toujours hospitalisé.

L'individu, un Autrichien de 53 ans, s'est comporté agressivement et importunait les visiteurs et les fidèles. Comme il refusait de se calmer et tenait un couteau, un policier a en définitive tiré à plusieurs reprises dans sa direction, le blessant aux jambes. L'agent a dans le feu de l'action blessé légèrement un collègue. Les motivations de l'individu ne sont pas établies. Il semblait être "désorienté". La police n'a pas fait savoir s'il avait été auditionné à l'hôpital. En raison de l'enquête en cours, les forces de l'ordre n'ont pas voulu préciser combien de coups de feu avaient été tirés, comment et pourquoi un policier avait été blessé et quelles sont les blessures dont souffre le suspect. La cathédrale avait été évacuée avant le premier tir, quelque 100 personnes ayant dû quitter l'édifice peu après 16h00. (Belga)