Enquête pour corruption par un pays du Golfe - Parlement européen: trois candidats pour reprendre le poste de vice-président d'Eva Kaili

(Belga) Le Parlement européen élira mercredi midi un nouveau vice-président qui reprendra le poste d'Eva Kaili. La Grecque avait été officiellement démise de sa fonction de 5e vice-présidente le 13 décembre, après son placement sous mandat d'arrêt par la justice belge pour soupçons de corruption, blanchiment d'argent et appartenance à une organisation criminelle.

Selon toute vraisemblance, le candidat du groupe de centre gauche S&D devrait recueillir une majorité de votes. Il s'agit de Marc Angel, du Parti ouvrier socialiste luxembourgeois. Les eurodéputés avaient jusque mardi 19h00 pour faire connaître leur candidature, soit proposée par un groupe politique, soit par un 20e des membres de l'assemblée. Eva Kaili était vice-présidente, pour le groupe S&D, depuis la mi-législature, soit janvier 2022. La répartition des responsabilités ayant fait l'objet d'un accord entre les trois principaux groupes politiques (PPE - S&D - Renew), la logique voudrait que c'est le candidat des sociaux-démocrates qui remplace la Grecque poste pour poste. Conservateurs et libéraux se sont d'ailleurs bien gardés de proposer un candidat. "Nous tenons aux équilibres issus des discussions de mi-mandat et le parcours de Marc Angel est tout à fait conforme à ce que l'on attend d'un vice-président du Parlement européen", souligne mardi Stéphane Séjourné (Renew). Les Verts/ALE et le groupe d'extrême droite ID (Identité et Démocratie) ont quant à eux bien proposé une candidature, respectivement de la Française Gwendoline Delbos-Corfield et de l'Italienne Annalisa Tardino. Le vote est secret et l'élection requiert une majorité simple. (Belga)