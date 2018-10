Enquête pour fraude, le Parlement européen suspend le chef de son bureau en Grèce

(Belga) Le Parlement européen a annoncé mardi avoir suspendu le chef de son bureau de liaison en Grèce et deux de ses collaborateurs sous le coup d'une enquête menée par l'office anti-fraude de l'UE (OLAF).

"Le contrôle budgétaire a conduit à se poser des questions sur la légalité de certaines transactions. Le Parlement européen a mené une enquête interne et a jugé nécessaire de saisir l'OLAF", a expliqué la porte-parole adjointe du Parlement, Marjorie van den Broeke. "L'OLAF a ouvert une enquête officielle et le Parlement a suspendu ces trois personnes", a-t-elle précisé. Aucune indication n'a été fournie sur la nature et sur le montant des transactions qui font l'objet de l'enquête. (Belga)