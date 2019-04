Enseignement: selon Eurostat, la Belgique a déjà atteint deux objectifs 2020 importants

(Belga) La Belgique, avec pas loin de 50%, atteint d'ores et déjà l'objectif européen qu'au moins 40% des 30-34 ans obtiennent, d'ici 2020, un diplôme d'enseignement supérieur, apprend-on à la lecture de chiffres 2018 publiés vendredi par Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne (UE). Les mêmes données montrent par ailleurs que la Belgique compte moins de 10% de jeunes ayant quitté prématurément l'enseignement, autre objectif de la stratégie Europe 2020.

En 2018, l'UE a atteint le premier objectif avec un pourcentage de 40,7%. Seize États membres ont déjà atteint ou dépassé leur objectif national pour 2020: la Belgique, la Tchéquie, le Danemark, l'Estonie, la Grèce, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, la Slovénie, la Finlande et la Suède. Dans le même temps, la part des jeunes (âgés de 18 à 24 ans) ayant quitté prématurément l'éducation et la formation est de 10,6% en 2018 en UE. Les femmes (8,9%) sont moins affectées par ce phénomène que les hommes (12,2%). Treize États membres ont déjà atteint leur objectif national pour 2020: la Belgique, l'Irlande, la Grèce, la France, la Croatie, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche et la Slovénie. (Belga)