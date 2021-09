Eruption aux Canaries: 320 bâtiments détruits

(Belga) La coulée de lave du volcan Cumbre Vieja, entré en éruption dimanche sur l'île de La Palma, dans l'archipel espagnol des Canaries, a détruit 320 bâtiments et 154 hectares de terrain, selon un nouveau bilan fourni mercredi par le système Copernicus.

Ces chiffres, basés sur des "imageries radar", sont en forte hausse par rapport à ceux communiqués mardi soir par Copernicus, le système européen de mesures géospatiales, qui faisaient alors état de 185 bâtiments détruits sur une superficie évaluée à 103 hectares. Selon les autorités de La Palma, ces chiffres devraient continuer à augmenter au cours des prochaines heures, alors que la coulée de lave continuait sa lente mais inexorable progression en direction de l'océan Atlantique. L'arrivée de la lave dans la mer était initialement prévue pour lundi soir, mais a été retardée en raison du ralentissement de la coulée. Elle est très redoutée, car elle pourrait donner lieu à des explosions de morceaux de lave, des vagues d'eau bouillante ou l'émanation de gaz toxiques, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS). "Au cours des dernières heures", la coulée de lave "a beaucoup ralenti", a expliqué à l'AFP David Calvo, de l'Institut volcanologique des Canaries (Involcan). "Maintenant, elle se déplace à 300 mètres par heure, peut-être moins, parce qu'elle a atteint une zone très plate et qu'elle prend de la hauteur. Il y a des zones où elle fait déjà 15 mètres" de haut, a-t-il ajouté. Cette éruption, la première depuis 1971 sur cette île d'environ 85.000 habitants, a entraîné l'évacuation de 6.100 personnes, dont 400 touristes. Les 5.700 autres évacués, des habitants de l'île, ont été obligés de quitter leur domicile parfois en l'espace de quelques minutes. Il n'y a pas eu de victime. "Ce sont des jours vraiment difficiles", a souligné sur Twitter le président de l'autorité locale de La Palma, Mariano Hernández Zapata. "Écouter ceux qui ont tout perdu et ceux qui savent qu'ils vont tout perdre est frustrant". Selon l'Involcan, qui se base sur les éruptions ayant déjà eu lieu sur l'île, l'éruption du Cumbre Vieja pourrait durer "entre 24 et 84 jours". (Belga)