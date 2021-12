Éruption aux Canaries: des images aériennes impressionnantes de maisons sous la lave

Des images tournées par drone montrent les alentours du Cumbre Vieja aujourd'hui. 85 jours après l'éruption du volcan sur l'île des Canaries, le spectacle est lunaire. Des villages entiers avaient été évacués à la mi-septembre. 7.000 personnes avaient dû quitter leur maison. Il n'y a pas de victimes mais les dégâts sont nombreux.

L'éruption du volcan Cumbre Vieja, qui a débuté le 19 septembre, est la première depuis 50 ans sur cette petite île située dans l'océan Atlantique. Elle n'a pas fait de victimes mais a provoqué d'énormes dégâts et l'évacuation au total de plus de 7.000 personnes qui ont, pour certaines, tout perdu sous les coulées de lave. C'est la plus longue éruption que l'île ait connu et la troisième en un siècle, après celles du volcan San Juan en 1949 et du Teneguia en 1971.