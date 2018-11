Escalade entre l'Ukraine et la Russie - Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité lundi, la loi martiale envisagée par Kiev

(Belga) Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra lundi une réunion d'urgence sur l'escalade militaire survenue dimanche entre l'Ukraine et la Russie, qui a capturé trois navires ukrainiens dans le détroit de Kertch, selon des diplomates. Parallèlement, le parlement ukrainien réuni en session extraordinaire dans l'après-midi sera appelé à se prononcer sur l'instauration de la loi martiale, une déclaration proposée par le Conseil de sécurité et de défense ukrainien à la suite de l'incident dans le détroit de Kertch.

La réunion du Conseil de sécurité de l'ONU a été demandée tant par la Russie que l'Ukraine, selon des diplomates. Moscou a demandé que la réunion se tienne à 11H00 (17H00 HB), a précisé l'un d'eux. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Conseil de sécurité et de défense ukrainien réuni d'urgence a proposé au président Petro Porochenko d'introduire la loi martiale "pour 60 jours", a annoncé le secrétaire de cette structure. Cette décision doit être entérinée par le Parlement ukrainien, dont une session extraordinaire est prévue dans l'après-midi, mais un vote positif est loin d'être garanti. Lors de la réunion du Conseil de sécurité, le président Porochenko a dénoncé un "acte fou de la Russie contre l'Ukraine", assurant que l'"attaque" était "préméditée". "La loi martiale ne signifie par une déclaration de guerre" à la Russie, "elle sera introduite uniquement pour la défense", a-t-il assuré. Les trois bateaux militaires ukrainiens dont Moscou a confirmé l'arraisonnement tentaient d'entrer depuis la mer Noire dans le détroit de Kertch, séparant la Crimée de la Russie et marquant l'accès à la mer d'Azov. Sur un total de 23 militaires à bord, six ont été blessés dont deux grièvement, selon l'armée ukrainienne. La Russie parle quant à elle de trois blessés ukrainiens. (Belga)