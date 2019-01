Escroquerie et blanchiment: une enquête débouche sur quatre arrestations dans trois pays

(Belga) Un raid de police mené conjointement mardi en Allemagne, en Suisse et en Espagne a porté un coup à une bande soupçonnée d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Des perquisitions ont eu lieu dans les trois pays et quatre personnes ont été arrêtées.

Les quatre personnes ont été interpellées en Allemagne et en Espagne, a indiqué mercredi le ministère public de Cologne qui coordonne l'opération. Menée depuis quatre ans, l'enquête internationale secrète portait sur quatorze suspects. Plus de 60 investisseurs en Allemagne et à l'étranger ont été lésés pour un montant estimé à environ 12 millions d'euros, selon les enquêteurs. La bande est soupçonnée d'avoir étendu ses activités jusqu'en Italie. Une enquête dans ce pays est menée de manière séparée. L'opération policière menée mardi de manière coordonnée dans les trois pays a donné lieu à de nombreuses perquisitions dans des maisons privées et des entreprises en Allemagne, Espagne et en Suisse. L'Espagne était principalement concernée. Les agents ont séquestré quatorze chevaux d'élevage dans un haras et saisi des valeurs du principal suspect présumé. Des comptes bancaires ont été bloqués. Les quatre personnes arrêtées faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt international. L'un des suspects, interpellé en Allemagne, a entre-temps été relâché pour des raisons médicales.