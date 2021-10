Espace: l'ISS brièvement désaxée après l'allumage d'un moteur russe

(Belga) La Station spatiale internationale est sortie vendredi de son axe orbital après l'allumage des moteurs d'un vaisseau russe, a annoncé Moscou, affirmant toutefois que le problème avait été résolu et qu'il n'y avait "pas de danger".

Le test des propulseurs de Soyouz MS-18 a eu pour résultat "une réorientation temporaire de la Station spatiale internationale" (ISS), a annoncé l'agence spatiale russe Roscosmos dans un communiqué. L'orientation normale "a été promptement rétablie grâce à l'action" des membres russes du personnel de l'ISS, a ajouté Roscosmos. "La station et les équipes à bord ne sont pas en danger", a insisté l'agence russe. Ce n'est pas la première fois qu'un incident de ce type se produit à bord de l'ISS, un laboratoire scientifique international qui gravite en orbite autour de la Terre. En juillet, l'allumage inattendu des moteurs du module russe Nauka, amarré à l'ISS, avait déplacé la station de 45 degrés hors de sa position. L'équipage avait dû allumer les propulseurs du segment russe de la station pour la rétablir. L'industrie spatiale russe a rencontré de nombreuses difficultés ces dernières années, entre lancements ratés et scandales de corruption. Mais elle veut se relancer avec des projets ambitieux, comme construire sa propre station spatiale ou une base lunaire avec la Chine. Le nouvel incident intervient alors que Roscosmos s'apprête à faire revenir sur Terre une actrice et un réalisateur russes se trouvant à bord de l'ISS pour y tourner le premier film en orbite et devancer un projet américain avec Tom Cruise. L'actrice Ioulia Peressild et le réalisateur Klim Chipenko, qui ont rejoint l'ISS le 5 octobre, doivent rentrer dimanche en compagnie d'un cosmonaute russe, Oleg Novitsky.