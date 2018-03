Espagne: 135 migrants secourus en mer en un jour

(Belga) Les services de sauvetage en mer espagnols ont secouru en une seule journée, mercredi, 135 migrants originaires d'Afrique qui tentaient de rejoindre les côtes espagnoles, à bord de cinq embarcations précaires, a-t-on appris auprès d'eux.

"135 personnes au total ont été secourues, dont quatre enfants, dans le détroit de Gibraltar et la mer d'Alboran", la partie la plus occidentale de la mer Méditerranée, a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'établissement public Salvamento maritimo. Depuis le début de l'année, 105 migrants sont morts en tentant de gagner les côtes espagnoles, selon le bilan au 11 mars de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), recensant plus de 2.659 arrivées par la mer en Espagne depuis janvier, sur son site internet. L'Espagne est restée en 2017 la troisième porte d'entrée en Europe des migrants via la Méditerranée, après l'Italie et la Grèce. (Belga)