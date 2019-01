Espagne: 7e jour de recherches pour un enfant tombé dans un puits

Des centaines de secouristes et techniciens ont continué à se relayer, samedi dans le sud de l'Espagne pour tenter d'atteindre un enfant de deux ans tombé dans un puits étroit et profond le 13 janvier, sans savoir s'il a pu survivre.

Cette opération de sauvetage, sans précédent dans le pays selon les médias, se déroule jour et nuit depuis dimanche dans la montagne de la commune de Totalan (Andalousie, sud), où ont convergé toutes sortes d'experts et d'engins.

"Il est surprenant de voir autant de machines, de sophistication, autant d'énergie, d'effectifs et de travail, déployés pour rendre possible ce sauvetage", a commenté sur place le président du gouvernement régional de l'Andalousie, Juanma Moreno.

Les médias, qui suivent heure par heure ces opérations, ont rapporté que les parents de Julen avaient déjà perdu, en 2017, un premier enfant de trois ans, pour un problème cardiaque.

Les chances de survie du petit garçon, prénommé Julen, sont très minces.

Aucune preuve de vie n'a été apportée depuis sa chute dans le puits abandonné de 25 cm de diamètre et plus de 100 m de profondeur, quand il jouait près de l'endroit où ses parents pique-niquaient.

Mais les opérations ont été menées sans relâche, jour et nuit, en dépit de l'instabilité du terrain et la dureté de certaines roches, qui ont rendu particulièrement difficiles les travaux de terrassement et de forage.

Une perforeuse géante a été installée en urgence sur le site samedi. En début d'après-midi, elle a permis aux techniciens de commencer à creuser un tunnel vertical, parallèle au puits, selon les images diffusées par la télévision publique espagnole (TVE).

"Nous espérons que ce travail pourra se faire aussi rapidement que possible et que les conditions à partir de maintenant seront plus favorables qu'elles ne l'ont été jusqu'à présent", a dit à la presse l'ingénieur Angel García Vidal, dirigeant l'équipe de techniciens.

Le percement du tunnel pourrait durer une quinzaine d'heures si les conditions sont favorables, avait auparavant expliqué M. Garcia Vidal.

Quand ce tunnel vertical atteindra une certaine profondeur - le niveau où se trouverait l'enfant - des mineurs seront chargés de creuser "à la main" une connexion avec le puits, ce qui pourrait durer encore une vingtaine d'heures, selon TVE.

Le président régional a vanté "une énorme vague de solidarité, impliquant non seulement les habitants de la commune mais aussi des personnes de toute l'Andalousie et l'Espagne qui ont voulu collaborer".

Le puits n'était pas signalé quand l'enfant est tombé dedans et une source du gouvernement régional d'Andalousie a indiqué que l'entrepreneur n'avait pas sollicité les permis nécessaires pour le creuser.

La Garde civile avait entendu les parents ainsi que l'entrepreneur qui avait creusé le puits, selon un porte-parole du corps policier, qui a fait valoir que c'était habituel pour ce type d'accidents.