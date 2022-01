Espagne: au moins cinq morts dans l'incendie d'une maison de retraite

Au moins cinq personnes ont été tuées en Espagne dans l'incendie d'une maison de retraite dans la nuit de mardi à mercredi, ont annoncé les secouristes.



"On dénombre cinq morts" et onze personnes, intoxiquées par les fumées, hospitalisées, ont annoncé les secours de Valence, dans l'est de l'Espagne, sur Twitter.



L'incendie s'est produit vers minuit dans une résidence médicalisée pour personnes âgées située dans la commune de Moncada, près de Valence. Sur les onze personnes intoxiquées par les fumées et hospitalisées dans plusieurs hôpitaux de la région, trois ont subi une "intoxication grave" et huit une intoxication "légère", selon les secours.



Les pompiers ont dû secourir 25 personnes au sein du bâtiment, avant de maîtriser l'incendie. Ils ont descendu des personnes âgées par l'un des escaliers du bâtiment de deux étages, selon la presse locale, qui évoque un court-circuit au sein de l'équipement médical comme première piste de l'enquête.