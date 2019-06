Espagne: chute de 40% des naissances depuis 2008

Le nombre de naissances a chuté de 40% depuis 2008 en Espagne, pays qui présente l'un des taux de fécondité les plus bas d'Europe, selon des statistiques officielles publiées mercredi.

"Le nombre de naissances poursuit sa tendance à la baisse de la dernière décennie", passant de 519.779 nouveaux-nés en 2008 à 369.302 en 2018, soit une baisse de 40,7% sur 11 ans, a annoncé l'Institut national des statistiques (INE) dans un communiqué publié à Madrid.

En 2018, les bébés nés en Espagne de mères étrangères représentaient 20,6% du total.

La baisse des naissances "est due, en partie, à la diminution du nombre d'enfants par femme", fait valoir l'INE, soulignant que l'indice de fécondité est tombé de 1,31 en 2017 à 1,25 en 2018, à son plus bas niveau depuis 2002.

A titre de comparaison, ce taux était en 2017 de 1,59 en moyenne dans l'Union européenne.

La France présentait l'indice de fécondité le plus élevé (1,90) et Malte le plus bas (1,26), l'Espagne étant avant-dernière (1,31).

La tendance en Espagne s'accompagne d'un recul de l'âge moyen de la maternité, à 32 ans et deux mois l'an dernier.

L'INE indique aussi que la réduction du nombre de femmes en âge de procréer actuellement, en raison d'une crise antérieure de la natalité dans les années 1980 et la première moitié des années 1990, joue un rôle dans cette évolution.

L'Espagne, qui compte 46,7 millions d'habitants, présente depuis 2015 ce que les démographes appellent "un accroissement négatif", le nombre de décès y étant supérieur à celui des naissances.