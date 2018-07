Espagne: deux boxeurs britanniques écroués pour un viol collectif présumé

Deux boxeurs britanniques ont été placés en détention provisoire en Espagne, soupçonnés de viol collectif d'une compatriote sur l'île d'Ibiza, a-t-on appris lundi auprès de la Garde civile. Paul et Sonny Upton, âgés de 30 et 29 ans, et deux autres hommes ont été interpellés la semaine dernière, une touriste britannique les ayant accusés de l'avoir violée en groupe, dans la localité de San Antoni de Portmany, très fréquentée par les Britanniques, sur la côte ouest d'Ibiza (archipel des Baléares), a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Garde civile.



Les deux frères devraient être entendus par un juge d'instruction



Ils avaient rencontré cette Britannique dans un bar le mardi soir. Alors qu'elle ne se sentait pas bien, "elle aurait absorbé des pilules qu'ils lui avaient données" avant d'abuser d'elle dans une chambre d'hôtel, a ajouté le porte-parole. Les deux autres hommes ont été remis en liberté mais les frères Upton ont été maintenus en détention préventive après avoir été interrogés par un juge d'instruction. Les deux frères sont représentés par la société MTK Global qui, dans un communiqué, a dit prendre "très au sérieux" les accusations, tout en refusant de "faire des commentaires alors qu'une enquête policière est en cours".