Espagne: l'Atlético Madrid de Luis Suarez écarte le Celta Vigo

L'attaquant uruguyen de l'Atlético de Madrid, Luis Suarez (c), fête son but avec ses coéquipiers lors du match de Liga à Vigo, le 17 octobre 2020MIGUEL RIOPA

L'Atlético Madrid est allé s'imposer samedi sur la pelouse du Celta Vigo 2-0 grâce notamment à un but de Luis Suarez, son 150e en 195 matches de Liga, lors de la 6e journée du championnat d'Espagne.

Associé pour la première fois avec Diego Costa sur le front de l'attaque, l'Uruguayen Luis Suarez, sur un tir du pied gauche en début de match (6e), a inscrit son 3e but de la saison sous son nouveau maillot des Colchoneros.

"Nous essayons de nous adapter l'un à l'autre, même si nous n'avons jamais joué ensemble auparavant", a expliqué l'ancien attaquant du FC Barcelone.

Blessé à une jambe en début de seconde période, Diego Costa a toutefois été contraint de quitter prématurément son nouveau compère de l'attaque.

Il est fort probable que l'attaquant espagnol (32 ans) ne fasse pas partie du voyage à Munich mercredi pour le premier match de Ligue des Champions contre le Bayern.

Dans les arrêts de jeu, Yannick Carrasco, de la tête, a alourdi la marque et inscrit ainsi son premier but de la saison.

Arrivé en prêt en provenance d'Arsenal, le milieu de terrain Lucas Torreira a fait ses débuts avec le club madrilène, qui restait sur deux matches nuls consécutifs sans but ni saveur (0-0).

- Le Real en difficulté -

L'équipe de Diego Simeone, invaincu en quatre matches après une victoire inaugurale 6-1 contre Grenade, se hisse à la quatrième place du championnat, à deux points du Real Madrid, leader.

Les hommes de Zinédine Zidane ont mal débuté leur rencontre à domicile contre Cadiz samedi, étant menés 1-0 à la mi-temps. Le FC Barcelone joue lui samedi soir, à Getafe.

Plus tôt dans l'après-midi, Séville s'est incliné à Grenade (1-0). En infériorité numérique pendant toute la deuxième période après l'expulsion de Joan Jordan (45e+4), l'équipe de Lopetegui, qui ira mardi à Chelsea en C1, a tenu jusqu'à la 82e minute et un but de la tête de Yangel Herrera.