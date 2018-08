Espagne: la famille Franco s'occupera du corps du dictateur espagnol

(Belga) La famille de Francisco Franco prendra en charge la dépouille du dictateur que le gouvernement espagnol veut exhumer d'ici la fin de l'année du mausolée où il se trouve, a affirmé samedi un de ses petits-enfants.

"Bien sûr que nous allons nous occuper de la dépouille de mon grand-père, nous n'allons pas la laisser entre les mains du gouvernement", a indiqué au quotidien conservateur La Razón Francis Franco, un des sept petit-enfants du général qui a dirigé l'Espagne entre 1939 et 1975. Le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez a approuvé vendredi un décret visant à exhumer Franco du Valle de los Caidos, complexe monumental à 50 km de Madrid surplombé par une croix de 150 mètres de haut où sa dépouille repose depuis sa mort en 1975. La famille refuse d'exhumer le corps et l'a fait savoir dans une lettre recommandée enregistrée auprès d'un notaire et envoyée à l'abbé responsable de la basilique adjacente à la tombe de Franco. Mais le cabinet de M. Sanchez avait prévu cette éventualité: si la famille continue de refuser l'exhumation et n'indique pas de lieu où ré-enterrer la dépouille, le gouvernement se chargera de le faire "dans un lieu digne et respectueux", selon la vice-présidente, Carmen Calvo. La famille semble résignée à ce que le corps soit exhumé "à la fin de l'année". "Je pense qu'ils vont l'exhumer de force et nous verrons alors si cela a été fait légalement", a indiqué Francis Franco, en ajoutant que la famille n'a pas l'intention de contester la mesure car "dépenser de l'argent contre un gouvernement est une perte de temps". Le petit-fils de Franco a rejeté l'idée d'inhumer la dépouille de son grand-père aux côtés de son épouse, Carmen Polo, décédée en 1988 et enterrée dans le cimetière d'El Pardo, près de Madrid. "Il n'y a pas de sécurité, mon grand-père ne peut pas être enterré là. Aujourd'hui, ce n'est pas envisagé", a-t-il assuré.