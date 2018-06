Espagne: "le gouvernement Sanchez présenté mercredi"

(Belga) Si tout se déroule comme prévu, le nouveau gouvernement espagnol, dirigé par le social-démocrate Pedro Sanchez, sera présenté mercredi. Le premier conseil des ministres devrait lui se tenir vendredi, indique lundi une source au PSOE, le parti socialiste et ouvrier espagnol.

Le nom des futurs titulaires des différents portefeuilles est encore un mystère mais Pedro Sanchez souhaite un nombre égal d'hommes et de femmes dans son équipe. Pedro Sanchez, 46 ans, a prêté serment samedi devant le roi Felipe VI en tant que Premier ministre. Le Parlement avait voté vendredi une motion de censure envers le Premier ministre conservateur Mariano Rajoy. M. Sanchez est le septième Premier ministre espagnol depuis la fin de la dictature du général Franco en 1975 et le premier à être désigné sans que sa nomination ait été précédée d'une élection. Le départ de Mariano Rajoy est la conséquence de la décision judiciaire sévère ayant frappé M. Rajoy et son parti, le Partido Popular (PP), empêtrés dans une vaste affaire de corruption.