Espagne: le roi Felipe VI défend la "coexistence" dans son message de Noël

Le roi d'Espagne Felipe VI a défendu lundi la "coexistence" des Espagnols lors de son message de Noël, sans toutefois se référer explicitement à la Catalogne où la situation est toujours tendue, plus d'un an après la vaine tentative de sécession.

"La coexistence -qui est toujours fragile, ne l'oublions pas- est le plus grand patrimoine que nous ayons, nous les Espagnols. L'oeuvre la plus précieuse de notre démocratie et le plus grand héritage que nous puissions confier aux jeunes générations", a-t-il déclaré depuis le palais de la Zarzuela à Madrid.

Mais elle "nécessite que nous prenions soin et que nous renforcions les liens profonds qui nous unissent et qui doivent toujours nous unir", a ajouté le souverain de 50 ans qui est à la tête de l'Etat espagnol depuis l'abdication de son père Juan Carlos en 2014.

Avant de souligner que cette "coexistence exige le respect envers notre Constitution" entrée en vigueur en 1978 après la fin de la dictature franquiste.

S'il n'a pas fait de référence explicite à la Catalogne, son discours intervient quelques jours après une réunion jeudi entre le chef du gouvernement Pedro Sanchez et le président régional séparatiste catalan Quim Torra qui ont appelé dans un communiqué commun au "pari d'un dialogue effectif" en vue de "garantir une solution" à la crise catalane.

Investi à la tête du gouvernement début juin notamment grâce aux voix des indépendantistes catalans, M. Sanchez avait entamé son mandat avec la volonté de renouer le dialogue après la tentative de sécesson d'octobre 2017. Mais le ton s'était durci ces dernières semaines entre les deux parties.

Signe de la situation tendue dans la région, de nombreux indépendantistes avaient protesté vendredi contre la tenue d'un conseil des ministres exceptionnel à Barcelone notamment sous le mot d'ordre "Faisons tomber le régime".