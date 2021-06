Espagne: les discothèques peuvent rouvrir dans certaines régions

(C) 453169

Les discothèques espagnoles seront autorisés à ouvrir jusqu'à 3h00 du matin dans les régions où le taux d'incidence du Covid-19 est inférieur à 50 pour 100.000 habitants, a annoncé mercredi la ministre espagnole de la Santé Carolina Darias.

Le gouvernement espagnol avait ordonné en août 1020 la fermeture des établissements de nuit dans l'ensemble du pays. Mais depuis la fin de l'état d'urgence sanitaire le 9 mai, des gouvernements régionaux, dont dépend la santé, ont annoncé différentes règles pour la réouverture des établissements de nuit. Mme Darias a rencontré mercredi les autorités régionales de la Santé à Pampelune (nord) pour se mettre d'accord sur les règles à établir dans tout le pays. Les régions où le taux d'incidence Covid-19 est de moins de 50 personnes contaminées pour 100.000 habitants sur les quatorze derniers jours pourront ouvrir les nightclubs jusqu'à 3h00 du matin, a précisé la ministre. "Nous reviendrons à la normalité peu à peu, graduellement et progressivement", a-t-elle souligné. D'autre part, selon la ministre, une personne sur cinq en Espagne a reçu les deux doses de vaccin et le pays est en bonne voie d'atteindre son objectif de 70 % de la population complètement vaccinée d'ici la fin de l'été. Le taux d'incidence est descendu à 118,5 cas pour 100.000 habitants mercredi, presque deux fois moins que fin avril. Seules les îles Baléares, où se trouve Ibiza, destination touristique prisée des fêtards, la région de Valence célèbre pour son littoral et l'enclave de Ceuta en Afrique du nord présentent actuellement un taux d'incidence de moins de 50 pour 100.000 habitants.